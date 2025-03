Rissa ai giardini Diaz: due feriti. Tre stranieri nella rete della polizia

Rissa ai giardini Diaz di Macerata, individuati dalla polizia i responsabili: si tratta di due uomini di origine kosovara e di un albanese. Nei giorni scorsi la questura di Macerata, al termine delle indagini, ha segnalato alla procura i tre partecipanti alla rissa, che era avvenuta la sera di giovedì scorso, intorno alle 21. In seguito alla colluttazione, i due kosovari erano andati a farsi medicare al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata, riportando lesioni giudicate guaribili uno in trenta giorni e l’altro in dieci.

Nel corso delle indagini, gli agenti di polizia hanno rivenuto e sequestrato ai due kosovari un’asta metallica con tondini in ferro avvitati della lunghezza di 56 centimetri e di uno storditore elettrico. I due, dunque, saranno segnalati anche per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. La rissa, secondo quanto era stato ricostruito, era scoppiata tra un gruppetto di stranieri, nei pressi della Rotonda, il locale a ridosso dei giardini Diaz. Subito dopo la segnalazione sul posto erano intervenuti gli agenti di polizia e anche i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118. Dopo l’identificazione dei tre uomini, proseguono le indagini per ricostruire quanto accaduto in una zona, quella dei giardini Diaz, spesso al centro di episodi di cronaca e di intemperanze.

c. m.