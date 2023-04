"Rissa ai giardini, noi i primi danneggiati"

"Grazie al mio lavoro le famiglie e i giovanissimi possono tornare ai giardini, feste e delinquenza sono cose diverse". Mauro Piercamilli, il gestore della Rotonda, prende le distanze da quanto avvenuto sabato sera nel locale vicino ai giardini Diaz, dove si sono affrontate due comitive alquanto su di giri. "Per prima cosa – tiene a precisare –, non c’erano albanesi ma tunisini e marocchini, come ci hanno riferito alcune persone che erano lì e ci avevano parlato. Per passare la serata erano arrivati dal sud con il furgone, infatti avevano attrezzi da lavoro come il frullino. Credo fossero muratori, che ora saranno tornati dove stavano lavorando. Si sono ubriacati, e purtroppo queste persone non reggono un goccio di alcol e farebbero meglio a stare a casa, anche perché comportamenti come questi ci mettono in cattiva luce con la città e con il Comune. Noi facciamo tutto il possibile, infatti la nostra security è intervenuta subito per fermarli e nessuno si è fatto male". Lo scontro tra le due bande è durato pochi minuti: ci sono stati insulti e urla, spintoni, poi uno ha preso dal furgone il frullino e si è diretto con quello verso gli altri, che lo hanno respinto lanciandogli contro tavoli e sedie, ma a quel punto la sicurezza del bar ha bloccato tutti, mentre venivano chiamate le forze dell’ordine. "Non erano clienti abituali del nostro locale – ribadisce Piercamilli –, non li avevamo mai visti prima. Noi non vogliamo avere a che fare con cose simili. Un conto sono le nostre feste, un altro la delinquenza. Grazie al nostro lavoro abbiamo ridato vita a questa zona e i giardini Diaz sono tornati ai fasti del passato, qui possono venire le famiglie e tanti giovani ed episodi come quello di sabato ci danneggiano tutti".

Paola Pagnanelli