Rissa e bottigliate in strada. Denunciati tre tunisini e una famiglia albanese

Un’intera famiglia di albanesi (padre, madre e [/EMPTYTAG]due figli), due fratelli tunisini e un connazionale di questi ultimi sono stati denunciati alla procura per la rissa avvenuta domenica sera in via Pallotta, sopra il parco Fontescodella. Ma le indagini della Squadra mobile, guidata dal commissario capo Anna Moffa, proseguono per accertare se a quella violenta aggressione avvenuta con l’utilizzo di bottiglie abbiano partecipato anche altre persone.

Sotto la lente dei poliziotti i filmati delle telecamere del sistema di videosorveglianza posizionate nei pressi del luogo dove sono avvenuti gli scontri, che potrebbero aver ripreso anche altre persone oltre a quelle già individuate. Gli agenti stanno anche raccogliendo le testimonianze di chi ha assistito alla violenza, per ricostruire l’accaduto. Al momento quel che è certo è che domenica sera poco prima delle 21.30 tra una famiglia di albanesi che vive in zona e due fratelli tunisini e un connazionale di questi ultimi è scoppiata un’accesa discussione, culminata in una vera e propria aggressione fisica con l’uso di bottiglie di vetro. Alcuni residenti richiamati dalle urla e preoccupati per quanto stava accadendo in strada hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine al numero unico 112 e sul posto, in via Pallotta all’angolo con via Domenico Rossi, nel giro di pochissimo sono intervenuti i poliziotti della Volante e della Squadra mobile. Gli agenti hanno trovato diverse persone in strada tra cui la famiglia albanese e a terra numerosi frammenti di vetro, oltre al vetro del portone di ingresso di un condominio di via Rossi danneggiato.

Una volta riportata la situazione alla normalità, i poliziotti hanno accertato che nella rissa erano rimaste coinvolte sette persone: oltre alla famiglia, portata in ambulanza al pronto soccorso per le cure del caso, anche tre tunisini, due fratelli e un loro conoscente, rintracciati nelle rispettive abitazioni in uno stesso condominio poco distante. Anche questi ultimi sono andati al pronto soccorso per essere medicati. Alla fine hanno riportato lesioni più o meno gravi, dai 3 giorni di prognosi ai 20. Dopo le cure tutti e sette sono stati portati in questura, identificati e denunciati per rissa. Da una prima ricostruzione, sembra che l’aggressione sia scaturita da futili motivi, uno sguardo di troppo o qualcosa di simile.