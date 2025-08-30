Rissa fuori da un locale. In cinque finiscono nei guai

Calci e pugni nei pressi di un locale, cinque giovani nei guai per rissa. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Macerata, al termine delle indagini, hanno denunciato cinque giovani, di cui uno di nazionalità dominicana, un cubano, un kosovaro e due albanesi, per il reato di rissa. L’episodio di violenza era avvenuto la notte dell’11 luglio scorso in via Gramsci, nei pressi di un noto esercizio pubblico, dove erano stati segnalati due giovani che si stavano colpendo con pugni uno contro l’altro. Le successive indagini svolte dai carabinieri, che si erano basate sull’acquisizione di testimonianze e sull’analisi dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di arrivate all’identificazione di cinque persone coinvolte nella rissa, che era scoppiata poco prima dell’intervento dei militari. Dalle indagini è stato accertato, inoltre, che la rissa tra i cinque stranieri, schierati in due gruppi in relazione alle diverse etnie, era scoppiata per futili motivi legati a gesti provocatori e di scherno tra di loro, complice anche dall’abuso di alcol. Oltre ad essere scattata la denuncia nei confronti dei cinque giovani, è stata inoltrata al questore di Macerata Luigi Mangino la proposta per l’applicazione della misura del divieto di accesso ai pubblici esercizi e ai locali di intrattenimento.

c. m.