Rissa fuori dal Polisportivo. Quattro Daspo ai tifosi

Per gli scontri che si accesero fuori dal Polisportivo nel post partita tra Civitanovese e Castelfidardo, sono stati emessi dal questore quattro Daspo a carico di tifosi dell’una e dell’altra squadra. Era il 17 marzo scorso quando alcuni tifosi ospiti, mentre erano a bordo delle loro autovetture per far rientro a casa, sono stati intercettati dai supporter rossoblu in corso Garibaldi, all’altezza della rotonda dell’incrocio con via Aldo Moro. Sono scesi dai veicoli e tra le due fazioni è iniziato uno scontro violento, le cui conseguenze sono state contenute grazie all’intervento tempestivo del personale impegnato nel servizio di ordine pubblico allo stadio.

Molte delle fasi della rissa vennero riprese da telefoni cellulari di chi era presente in quel momento e proprio grazie a queste immagini e alla attività di indagine e di ricostruzione dei fatti eseguita dal personale del commissariato di polizia di Civitanova è stata possibile l’identificazione dei responsabili e il loro deferimento per rissa all’autorità giudiziaria. In seguito all’attività istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine della Questura, il questore di Macerata ha emesso Daspo nei confronti di quattro tifosi; uno è un ultras della Civitanovese e gli altri tre sono tifosi del Castelfidardo. Hanno un’età compresa tra i 30 e i 50 anni e per tutti scatta il divieto di accesso allo stadio e nelle zone limitrofe. Inoltre, per due dei tre supporter del Castelfidardo non solo lo stadio sarà interdetto per ben cinque anni, ma dovranno rispettare l’obbligo di firma durante gli incontri di calcio.