Rissa in centro a colpi di spranga. Identificati alcuni aggressori

Maxi rissa tra egiziani, da via della Pace a via Nazionale, a Tolentino. Più di dieci gli uomini coinvolti, tra botte, calci, urla e a un certo punto anche colpi di spranghe. Alcuni di loro sono già stati individuati dai carabinieri. Lo scontro è iniziato in centro storico, in via della Pace, vicino alla fontana. Ed è proseguito per un lungo tratto, fino in periferia. È successo sabato intorno alle 13, davanti a passanti e negozianti. Non solo, nelle vicinanze di Palazzo Europa, ci sono anche le medie. E a quell’ora i ragazzi escono da scuola. "Stavo chiudendo il negozio per la pausa pranzo – racconta una commerciante – quando mi sono trovata davanti questa scena. Ho avuto paura. Gridavano, si sbattevano contro il muro e si prendevano per il collo. Sono corsa via e intanto un residente ha chiamato i carabinieri. Una cosa del genere in pieno giorno non è normale. E non è la prima volta. Il sabato precedente era avvenuto un episodio simile sempre davanti la fontana di via della Pace intorno alle 14". L’altro giorno i militari sono intervenuti sul posto. Ma quando la pattuglia è arrivata, il gruppo si era già dileguato. Sono scattate subito le indagini e qualche responsabile è già stato fermato. "Sono in contatto con i carabinieri – ha detto il sindaco, Mauro Sclavi –. Stanno raccogliendo tutte le informazioni utili. Credo sia necessario un tavolo tecnico con la prefettura. L’Arma ha fatto un ottimo lavoro in pochissimo tempo, garantendo sicurezza alla città. Le indagini proseguono". Nella zuffa sarebbe stato danneggiato anche un furgone. Quanto accaduto ha suscitato rabbia e preoccupazione nei residenti, che sperano vengano presi quanto prima dei provvedimenti. In autunno si era già verificata una rissa in centro storico, sempre tra egiziani, sul territorio in quanto impegnati nei cantieri della ricostruzione post sisma.

Lucia Gentili