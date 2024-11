Rissa in centro, denunciati i responsabili

I carabinieri chiudono il cerchio della rissa scatenata in centro a Tolentino. Altri egiziani sono stati incastrati dalle telecamere e dal racconto dei testimoni. I fatti risalgono alla sera del 4 settembre. Nella zona di piazzale Europa, alcuni residenti segnalarono al 112 una rissa in corso tra più uomini, di cui due armati di coltello. I militari del Nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni di Tolentino e Caldarola erano intervenuti subito sul posto, ma i litiganti se l’erano già data a gambe. Con le indagini però lo scorso mese ne erano stati individuati e denunciati due. Ora i carabinieri hanno identificato tutti e sette gli egiziani coinvolti, tutti impiegati in cantieri della ricostruzione post-sisma. La rissa era avvenuta nei pressi di un bar, molto vicino ai giardinetti pubblici, frequentati anche da minorenni. All’arrivo della pattuglia, gli egiziani si erano dati alla fuga per le vie limitrofe. Due erano andati al punto di primo intervento di Tolentino per farsi medicare le ferite da taglio subite poco prima durante la zuffa, giudicate guaribili in tre giorni. I due, una volta accertato l’effettivo coinvolgimento, erano stati denunciati alla procura; sono residenti rispettivamente a Milano e nella provincia di Ferrara. Le successive indagini hanno permesso, grazie ai filmati e alle preziose testimonianze dei cittadini presenti, di individuare, identificare e denunciare per rissa, e uno anche per porto d’armi e oggetti atti ad offendere, gli ulteriori cinque connazionali, tutti domiciliati al nord Italia e dipendenti della stessa impresa edile. Alla base della lite, dissidi tra gli stessi operai e questioni lavorative mai risolte nel settore edile.