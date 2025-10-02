Rissa in piazza Pizzarello. Condannati due fratelli. Tre giovani assolti

Rissa in piazza Pizzarello, botte e urla e, alla fine, il fuggi fuggi all’arrivo dei carabinieri. Per questo episodio, avvenuto a Macerata la notte del 7 luglio 2019, erano finiti sotto accusa per il reato di rissa cinque giovani uomini. Si tratta di Edmond Bytyqi, 28enne kosovaro, suo fratello Alfred Bytyqi, 25 anni, Daut Musliji, 30enne originario dell’ex Jugoslavia, Alassane Bah, 29enne della Guinea, e Lorenzo Crovace, maceratese di 28 anni. I cinque erano finiti nei guai perché, secondo l’accusa, sostenuta ieri in aula dal pubblico ministero Lorenzo Pacini, avrebbero partecipato alla una rissa, durante la quale il 28enne maceratese era stato colpito con un pugno all’occhio sinistro. Il giovane una volta soccorso ha riportato una progonosi di venti giorni.

Ieri in tribunale a Macerata il giudice Vittoria Lupi ha condannato i due fratelli kosovari, difesi dall’avvocato Benedetta Tommasoni, rispettivamente a sei mesi, con pena sospesa, e a quattro mesi, con pena sospesa. Gli altri, Musliji, difeso dall’avvocato Stefano Nascimbeni (nella foto), Bah, difeso dall’avvocato Renato Coltorti, e Crovace, difeso dall’avvocato Olindo Dionisi, sono stati assolti per non aver commesso il fatto. Quella notte di luglio del 2019, le voci concitate avevano subiro allamato molti residenti e i clienti della pizzeria di piazza Pizzarello, che si erano trovati ad assistere a una scena spaventosa. Una decina i soggetti coinvolti. "Se non mi dai i soldi, ammazzo te e la tua famiglia" si era sentito urlare dal gruppo di violenti.