Rissa in piazza, scattano quattro Daspo urbani

Daspo urbano per quattro persone, a San Ginesio, dopo una rissa nella centralissima piazza Gentili. Tre uomini e una donna sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per violenza privata e lesioni. E non potranno accedere ai tre locali presenti nella piazza né sostare nelle immediate vicinanze per un periodo di un anno. Lo scorso 13 gennaio i carabinieri della stazione locale sono intervenuti in piazza Gentili, inviati dalla centrale operativa di Tolentino: alcuni cittadini avevano segnalato una colluttazione in corso tra due persone. Giunti sul posto, i militari hanno trovato un uomo che stava per essere trasportato al pronto soccorso di Camerino, mentre un altro e una donna, coinvolti anche loro nella vicenda, erano già stati accompagnati dai sanitari all’ospedale di Macerata a causa delle lesioni riportate. Secondo le ricostruzioni, dopo un acceso diverbio, che sarebbe avvenuto nella pubblica via per futili motivi, un 48enne e un 50enne residenti in zona ma originari di fuori regione avrebbero iniziato una rocambolesca zuffa sotto il portico della piazza, accompagnata da lancio di sedie. Sarebbe quindi intervenuta la moglie di uno dei due, una 35enne, a dargli manforte. Sulla scena era spuntato anche il figlio di uno dei contendenti, 21enne; questi però si sarebbe scagliato contro il padre, all’interno di un bar. Il padre, a sua volta, l’avrebbe percosso con una bottiglia, poi spaccatasi a terra. Il giovane si sarebbe allontanato rapidamente senza ricorrere a cure mediche. Dalle informazioni acquisite, per i carabinieri il motivo del contendere sarebbe stato legato all’ospitalità offerta dalla coppia proprio al figlio dell’altro soggetto, contro il quale in più riprese, tutti gli altri erano venuti alle mani. A seguito del parapiglia, la donna ha riportato quindici giorni di prognosi per ecchimosi e lesioni varie, sette giorni invece sono stati diagnosticati al marito e dieci al padre del ragazzo ospitato dalla coppia. I militari di San Ginesio hanno proposto al questore di Macerata Vincenzo Trombadore di emettere il provvedimento del Daspo (divieto di accedere in un determinato luogo per motivi di ordine pubblico) in un’ottica di prevenzione. La misura, prontamente concessa, è stata notificata i giorni scorsi dai carabinieri ai quattro indagati.