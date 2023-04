Maxi rissa a Macerata, volano sedie e tavoli. Spunta pure un frullino

Macerata, 25 aprile 2023 – Da un lato un gruppo armato di frullino, dall’altra una comitiva che tirava tavoli e sedie (video). Si è scatenata una rissa piuttosto accesa sabato sera al bar la Rotonda dei giardini Diaz, sedata dal personale del locale prima che qualcuno potesse farsi male. A quanto sembra, si sarebbero fronteggiate due comitive, una di albanesi e l’altra di nordafricani. I primi erano seduti a un tavolo, ma a mezzanotte circa sarebbero arrivati gli altri, che avrebbero iniziato a rivolgere loro alcune parole in arabo. Quando le frasi sono state tradotte, sarebbero partiti urla e spintoni.

Maxi rissa alla Rotonda, volano tavoli e sedie, due frame dal video-documento

Alla fine, un ragazzo sarebbe andato verso il suo furgone parcheggiato lì vicino e sarebbe tornato con un frullino, diretto verso l’altra comitiva. Gli altri però avrebbero reagito iniziando a tirargli contro tavoli e sedie. Una scena da film abbastanza spaventosa, a cui si sono trovati ad assistere oltre un centinaio di giovani e anche giovanissimi, in parte fuggiti sulla rotonda lungo le mura, in parte rimasti di sotto a seguire la scena. Qualcuno ha anche registrato un video di quello che stava accadendo, nel pieno della concitazione. Per fortuna, è subito accorso un addetto alla sicurezza, che si è messo in mezzo ai contendenti, riuscendo a riportare la calma e a evitare che ci fossero feriti.

"Mi dispiace che il locale possa essere associato a episodi del genere – commenta il titolare, Mauro Piercamilli –. Era stata una bellissima serata, e ci teniamo che vada tutto bene, per questo abbiamo anche un servizio di sicurezza che è subito intervenuto bloccando i soggetti. Abbiamo anche chiamato la polizia, ma quando la pattuglia è arrivata quelli se ne erano già andati. Abbiamo dato una descrizione, ma non so se sono stati rintracciati. Purtroppo capita che passino da queste parti soggetti poco raccomandabili, creando problemi a tutti. Noi non abbiamo nulla a che fare con situazioni di quel tipo". A quanto sembra, i due gruppi si sarebbero già confrontati, sempre con modi poco urbani, qualche giorno prima di sabato ai giardini Diaz. Anche in quel caso erano state chiamate le forze dell’ordine, ma all’arrivo delle pattuglie si erano già tutti defilati.

Nel caso di sabato sera, per fortuna nessuno è rimasto ferito, sebbene la situazione fosse clamorosamente degenerata. Il sabato sera, in particolare, ai giardini si ritrovano centinaia di ragazzi, felici di avere un punto di incontro in città. Purtroppo sono richiamati anche facinorosi e malintenzionati, che finiscono per rovinare il divertimento a tutti. Non a caso, di tanto in tanto le forze dell’ordine fanno un giro di controllo in zona, per tentare di dissuadere chi possa avere intenzioni poco raccomandabili.