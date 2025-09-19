Rissa scoppiata in via Gramsci. Scatta il Dacur per cinque giovani

Rissa in via Gramsci per futili motivi: scatta il Dacur per cinque giovani. Si tratta della misura di prevenzione emessa dal questore, dopo la segnalazione e le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Macerata. In cinque, l’11 luglio, in via Gramsci si erano resi protagonisti di una violenta colluttazione, per futili motivi, iniziata nelle vicinanze di un locale pubblico. Grazie all’attività di indagine dei militari del nucleo operativo e radiomobile di Macerata, tutti i responsabili erano stati denunciati per rissa e, successivamente, la compagnia dei carabinieri di Macerata per loro aveva richiesto provvedimenti di natura amministrativa. Quello che è emerso dalle indagini è che quella sera si erano trovati in via Gramsci due gruppi di giovani. Erano già tutti piuttosto su di giri, a causa di qualche bicchiere di troppo, quando hanno iniziato a scambiarsi vicendevolmente gesti provocatori e di scherno. Poco dopo però la situazione è degenerata e sono cominciati a volare pugni, schiaffi e calci. La rissa era scoppiata poco prima dell’arrivo dei militari. I carabinieri, anche sulla base dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, hanno accertato che a venire alle mani erano stati un dominicano, un cubano, un kosovaro e due albanesi, divisi in due gruppi in base alle etnie. Dopo l’attività istruttoria della divisione polizia Anticrimine, il questore ha emesso nei confronti di questi soggetti, tutti stranieri tra i 18 e 28 anni, la misura di prevenzione del Dacur, il divieto di accesso e stazionamento nei dintorni del locale pubblico ove era avvenuta la rissa e di tutti quelli del centro città per almeno un anno. Sono questi gli ultimi divieti di accesso nelle aree urbane dei trenta emessi dall’inizio dell’anno dal questore di Macerata.