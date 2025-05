Rissa sotto palazzo Sforza. La polizia rimpatria il tunisino

Era rimasto coinvolto nella sanguinosa aggressione sotto Palazzo Sforza, all’alba di Pasquetta: accompagnato alla frontiera un tunisino di 25 anni, irregolare. Prosegue l’attività della polizia per contrastare i reati legati all’immigrazione clandestina. Martedì scorso il questore di Macerata ha disposto l’accompagnamento immediato alla frontiera aerea di Roma Fiumicino di un tunisino di 25 anni, irregolare in Italia, rintracciato a Civitanova dai carabinieri. L’extracomunitario, coinvolto in un’aggressione con armi avvenuta nelle prime ore del mattino del 21 aprile scorso, in pieno centro, dopo ulteriori accertamenti sul suo conto è risultato inottemperante ai provvedimenti di respingimento alla frontiera emessi dal questore di Siracusa e dal prefetto di Macerata nel 2022. Considerata l’irregolarità della posizione del giovane, il prefetto di Macerata ha emesso un nuovo provvedimento di espulsione che, dopo la convalida, è stato eseguito dal questore, che ne ha disposto l’immediato accompagnamento alla frontiera di Fiumicino. L’uomo è stato imbarcato su un volo di linea diretto a Tunisi dagli agenti.

c. m.