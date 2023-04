Rissa tra boscaioli, errore nelle notifiche: l’udienza slitta a giugno

Slitta al 28 giugno il processo sulla rissa tra boscaioli avvenuta tra Pioraco e Castelraimondo lo scorso 25 agosto. Ieri era prevista l’udienza preliminare per otto imputati accusati di lesioni, di cui sette romeni domiciliati in zona e una donna del posto, ma un errore nelle notifiche ha reso necessario rinviare l’esame della vicenda. L’episodio era avvenuto durante un barbecue vicino Fiuminata organizzato tra i boscaioli della zona. Sarebbe nata una discussione tra due gruppi, uno dei quali avrebbe brandito le motoseghe contro gli altri. Una coppia sarebbe fuggita verso Pioraco, allora due del gruppo rivale, Mihalcea Savica e Irene Marziali, avrebbero chiamato a raccolta altri sei romeni e li avrebbero inseguiti fino alle porte di Castelraimondo, dove le auto si sarebbero speronate. Qualche giorno dopo, Savica e Marziali erano stati messi ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Poi su richiesta degli avvocati difensori Massimiliano Ciaboco e Daniele Carmenati la misura era stata subito revocata per la donna, e ieri anche per Savica, su disposizione del giudice dell’udienza preliminare Giovanni Manzoni. Gli otto imputati respingono le accuse, e dicono di essere stati loro a subire minacce e aggressioni dai componenti dell’altra fazione. Nella prossima udienza, il giudice Manzoni deciderà se rinviarli a giudizio o archiviare le accuse.

Paola Pagnanelli