Rissa tra ragazzini, allarme sul lungomare

Due o tre ragazzini si picchiano sul lungomare, caos in mezzo alla strada con una cinquantina di giovanissimi coinvolti. Intervengono polizia e carabinieri e una decina di ragazzi, tra cui anche alcuni minorenni, sono stati portati in commissariato.

L’episodio di violenza, fortunatamente subito sedato, è avvenuto sotto agli occhi spaventati di passanti e di automobilisti nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18, sul lungomare centro, nella zona vicina allo stabilimento balneare "Il Veneziano".

A quell’ora, complice la bella giornata di sole, in tanti si trovavano in spiaggia e sul marciapiede quando si sono trovati davanti a una scena di violenza inaspettata. Due ragazzini hanno cominciato a picchiarsi. In tutto pare fossero una cinquantina i giovani, tra cui anche minorenni, alcuni arrivati a Civitanova dalla zona del Fermano. Si erano radunati tutti nel tratto di spiaggia libera, non si sa ancora se per caso o dopo essersi dati appuntamento lì. Qualcuno dei passanti comunque, vedendo la scena e temendo il peggio, ha giustamente chiamato le forze dell’ordine e sul posto sono subito intervenuti gli agenti del commissariato di polizia e in supporto anche i carabinieri, che stavano proprio effettuando in quelle ore un servizio di controllo in città. L’arrivo immediato degli uomini delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, bloccando i contendenti.

Alla fine una decina di giovani sono stati fermati e portati negli uffici del commissariato di polizia, per essere identificati e per chiarire la loro posizione in merito alla vicenda. Le indagini per ricostruire quanto è accaduto sono ancora in corso.

Il fatto comunque torna ad accendere i riflettori sul fenomeno delle risse tra giovanissimi, che in questo caso da Fermo hanno scelto Civitanova per venire alle mani. Anche durante il giorno festivo del Primo maggio la città ha dovuto registrare diversi episodi violenti, per fortuna senza conseguenze troppo gravi per i protagonisti.

Le matrici che hanno scatenato le risse e i pestaggi degli ultimi giorni possono sono molto diverse. Ma resta il fatto che Civitanova si trova a dover fare i conti con situazioni di pericolo che si verificano in mezzo alla strada, suscitando allarme e preoccupazione.

Chiara Marinelli