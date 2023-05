Rissa tra ubriachi al bar, arrivano i carabinieri: 25enne di Morrovalle arrestato per evasione

Chiamati per sedare una rissa tra ubriachi al bar, i carabinieri hanno trovato un ragazzo che doveva essere a casa ai domiciliari. Così l’altra notte è finito in manette Sabrino Karoui, 25enne di Morrovalle. Intorno a mezzanotte e mezza, i militari sono stati chiamati dal bar Roxy di Monte San Giusto, dove un gruppo di avventori stavano dando fastidio, discutendo troppo animatamente a causa dell’abuso di alcolici. All’arrivo delle pattuglie, i soggetti erano tutti fuori del locale, intenti a parlare. Ma al momento di identificarli, grazie al data base dell’Arma è venuto fuori che uno di loro, il 25enne, doveva scontare ai domiciliari una pena emessa dal tribunale per i minori, che scadrà a dicembre del 2024. Il ragazzo è stato arrestato per evasione, e ieri mattina per lui in tribunale a Macerata si è tenuta l’udienza di convalida. In aula, ha detto di essere uscito perché preoccupato per suo fratello, e si è impegnato a non allontanarsi più da casa. Il pubblico ministero Francesca D’Arienzo ha chiesto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari, ma il giudice Daniela Bellesi ha ritenuto sufficiente l’obbligo di firma. Il processo per direttissima è stato rinviato al 14 giugno. Karoui, difeso dall’avvocato Laganà, potrà anche patteggiare o chiedere il processo con il rito abbreviato.

Paola Pagnanelli