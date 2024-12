Risse e molestie: il questore chiude il Donoma

Il questore chiude il Donoma. Cinque giorni di stop per la discoteca di via Mazzini, finita anch’essa – dopo il bar La Romana – nelle maglie dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi sulla sicurezza pubblica.

Il locale riaprirà il giorno di Natale. Sono saltati eventi e feste private per un provvedimento che farà la felicità dei residenti della zona, i quali anche lo scorso fine settimana avevano protestato per il chiasso fuori dal locale. Le misure che giustificano le disposizioni della questura riguardano una rissa e dei furti all’interno del Donoma, ed episodi di molestie all’esterno. "Accetto la decisione del questore, anche se è arrivata all’ultimo momento e non abbiamo avuto un preavviso sufficiente per organizzarci. Con l’avvocato Gabriele Cofanelli stiamo approfondendo gli atti e le accuse che ci vengono mosse, e che non rispondono tutti a verità" obietta Daniele Angelini, titolare della discoteca. A suo dire "non c’è stata mai una rissa dentro al locale, ricordo un inseguimento a un maghrebino, poi fermato dalla sicurezza e trovato in possesso di un coltello, episodio per il quale abbiamo agito tempestivamente e subito avvertito i carabinieri". Quanto a due giovani molestate "si tratta – precisa Angelini – di un fatto avvenuto fuori dal Donoma e un’ora dopo l’orario di chiusura, con protagonisti dei ragazzi che non erano nemmeno nostri clienti".

Ma intanto, Angelini accetta la decisione della questura di Macerata. "Un provvedimento – dice – che prendiamo come uno stimolo a fare sempre meglio. Noi ce la mettiamo tutta e siamo organizzati con gli accorgimenti di legge per garantire la sicurezza e, per come la vedo io, i locali pubblici sono un freno alle scorribande di certa gente. Però, prendo anche atto del fatto che il mondo dell’intrattenimento, che pure muove l’economia, è diventato sempre più difficile e voglio ricordare che siamo stati bersaglio di attentati". Il riferimento è a una sera di ottobre, durante lo spettacolo di un rapper "in cui qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino e anche in quel caso – tiene a ricordare Angelini – la nostra sicurezza è intervenuta tempestivamente e nessuno si è fatto male, ma fummo parte lesa pure quando per impedire una serata venne manomessa la cabina dell’Enel del quartiere e la nostra, che si trova dietro la discoteca, e rimasero al buio migliaia di famiglie. Eppure di questo episodio non si sa niente. Comunque andiamo avanti in collaborazione con le forze dell’ordine e nel rispetto del loro lavoro".

Lorena Cellini