Risse tra stranieri armati: doppia operazione

Tra le operazioni che hanno visto protagonisti i carabinieri anche quelle nei confronti di extracomunitari che in due occasioni diverse hanno seminato il panico in centro, dando vita a violente risse sotto gli occhi spaventati dei cittadini.

Nel periodo che è stato preso in esame, infatti, emerge che la Compagnia di Macerata ha identificato e denunciato un gruppo di cittadini egiziani che, armati di bastoni, mazze da baseball e coltelli a serramanico, avevano dato vita in provincia a violente risse, suscitando timore e senso di insicurezza nella popolazione.

Andando più nel dettaglio degli episodi registrati, il primo era avvenuto nell’agosto del 2023 a Macerata, nei dintorni dei giardini Diaz, dove era stata segnalata una colluttazione tra extracomunitari, due armati rispettivamente di un macete e di un bastone In quell’occasione erano stati denunciati sette egiziani.

Nel marzo scorso, invece, sono stati denunciati altri 7 egiziani, tutti operai edili, perché ritenuti responsabili di una rissa aggravata, lesioni personali aggravate, porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

L’episodio era avvenuto in via Roma per diatribe legate all’attività lavorativa nel settore edile. I militari intervenuti sul luogo degli scontri avevano rinvenuto un coltello a serramanico, un coltello a lama fissa, alcune mazze da baseball, bastoni in legno, bastoni in ferro ed altri oggetti atti ad offendere.

L’attenzione che viene rivolta nei confronti di questi fenomeni è sempre molto alta per garantire la sicurezza dei cittadini su tutto il territorio della provincia.

c. m.