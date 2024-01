Ristorante aperto nei locali del Giardinetto

"Siamo innamorati di Macerata e quando abbiamo trovato un locale così ricco di storia ci abbiamo trasferito il ristorante che avevamo a Gualdo". Jacopo Fulgenzi di Santa Maria Nuova racconta come lui e sua moglie Valeria Salvucci di Gualdo, entrambi del 1989, siano stati stregati dai locali del Giardinetto dove da qualche giorno hanno aperto il ristorante “L’infinito a tavola“. "Abbiamo fatto – aggiunge – un’apertura in sordina dal 20 dicembre perché abbiamo bisogno di tempo per organizzarci, tuttavia c’è stato tanto lavoro per cui siamo molto soddisfatti. Penso che a metà mese faremo l’inaugurazione ufficiale". Hanno aperto un’attività di ristorazione in un luogo storico dove nel 1873 era stato fondato un circolo dai reduci delle battaglie garibaldine o della patria ed era stato dedicato all’Eroe dei due mondi a cui Macerata aveva dato uomini per difendere nel 1848 Roma dall’attacco dei francesi. "In questi giorni – svela Fulgenzi che ha conosciuto la moglie alla scuola alberghiera di Cingoli – mi sono reso conto di quanto il locale sia nei ricordi dei maceratesi e quanto sia stato importante per loro. Molti si fermano per curiosità, per dare una sbirciatina dentro, per affacciarsi. C’è anche chi è entrato ricordandosi di quando salava dalla scuola per rifugiarsi lì a fare una partita a carte, due chiacchiere. Ecco, abbiamo voluto trasportare nella ristorazione questa convivialità, che si è radicata nel tempo tra quelle mura, attivando una serie di collaborazioni con aziende produttrici del territorio per regalare delle emozioni". Queste tracce di storia sono presenti nel locale. "All’interno conserviamo cimeli, testimonianze e foto del passato". Una storia che rischia di passare in secondo piano perché nel nome del ristorante non c’è traccia del suo passato. "Abbiamo scelto di confermare il nome “L’infinito a tavola“ che ci ha permesso di farci conoscere e apprezzare in otto anni di attività consentendoci di fare numeri interessanti a Gualdo. Non nascondo che questa osservazione mi sia stata fatta da due-tre persone, non escludiamo che in futuro possiamo aggiungere anche il nome del Giardinetto". L’avvio è stato più che positivo. "Abbiamo registrato numeri molto interessanti, mi ha colpito la presenza consistente di persone provenienti da Milano venuti per trascorrere le festività, sono arrivati anche clienti che avevamo a Gualdo e altri venuti a trovarci per la prima volta". Il locale vanta degli spazi interessanti. "Abbiamo tra i 50-60 coperti, poi nelle stagioni più miti disporremo di altri 35 coperti all’esterno". Ed ecco la specialità. "Cappellacci fatti a mano con fonduta e tartufo fresco, poi proponiamo carne alla brace, stracotti e tanto altro".

Lorenzo Monachesi