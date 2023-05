Ristorante sulla costa in cerca di tre camerieri

Centro per l’impiego di Civitanova. Si cercano tre camerieri di ristorante: uno con esperienza e gli altri due anche senza. Orario infrasettimanale da concordare ma i festivi sono compresi (codice offerta 267521, scadenza 4 giugno). Negozio di abbigliamento di Civitanova cerca due commessi con esperienza (codice offerta 292821, scadenza 4 giugno). Si cerca addetto manovia per tacchificio con esperienza, età preferibilmente under 45. Sede di lavoro: Civitanova (codice offerta 504317, scadenza 5 giugno). Si ricerca aiuto cuoco con esperienza, part-time a pranzo (codice offerta 92665, scadenza 5 giugno). Un modellista di calzature per attività sviluppo prodotto con conoscenza progettazione 3D, esperienza di tre anni e buona conoscenza dell’inglese (codice offerta 11150, scadenza 5 giugno). Un tecnico di cantiere edile (ingegnere, geometra o architetto) con esperienza nell’uso di strumenti topografici e di Primus e Autocad (codice offerta 432880, scadenza 6 giugno). Inviare il curriculum a: [email protected] regione.marche.it, inserendo il codice dell’offerta.