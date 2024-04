Ristoranti cercano cuochi e camerieri

Negozio settore vendita prodotti alimentare cerca un/a tirocinante in qualità di commesso/a di banco. Sede di lavoro: Treia (codice offerta 395201). Hotel/ristorante cerca un/a aiuto cuoco/a, un/a cuoco/a, un/a cameriere/a con almeno una minima esperienza. Richiesta disponibilità anche nei fine settimana (codice offerta 56064). Ristorante cerca un/a cameriere/a di sala part time. Sede di lavoro: Penna San Giovanni (codice offerta 190360) Impresa di costruzioni cerca: escavatoristi, muratori, manovali edili, autisti con patenti C e/o E. Sede di lavoro: Petriolo e altri cantieri in provincia di Macerata (codice offerta 332842). Impresa di costruzioni cerca muratori esperti (codice offerta 105450). Officina cerca un meccanico riparatori mezzi pesanti e auto con esperienza (codice offerta 96149). Cv a: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it