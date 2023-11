Ristoranti d’Italia ’Mescola’ al top

Golosaria premia il ristorante ’Mescola’ di Civitanova e lo issa nell’Olimpo delle venti migliori tavole dell’anno in Italia. Il locale si è aggiudicato anche i premi Corona Radiosa e Ristorante Radioso 2024. È gestito dai fratelli Ilenia e Massimo Garofoli nel cuore del borgo marinaro (piazzetta Conchiglia), che hanno portato a casa il ‘triplete’ dalla 18esima edizione di Golosaria Milano, andata in scena il 6 novembre all’Allianz MiCo Fiera Milano City. Un evento organizzato dal critico enogastronomico Paolo Massobrio, che ha riconosciuto l’eccellenza culinaria del ristorante, unico premiato delle Marche per il prestigioso titolo di ‘Migliori tavole dell’anno’. Solo venti i ristoranti che sono stati selezionati in tutta Italia per questo ambito premio, assegnato tra 3.600 visitati da novanta ispettori. Ma, ’Mescola’ ha fatto il pieno di riconoscimenti in questa edizione di Golosaria e ha ricevuto altri due importanti premi: il Corona Radiosa 2024 e il titolo di Ristorante Radioso 2024.

"Questo riconoscimento nell’ambito del Golosario Ristoranti, una guida di alto prestigio dedicata alle migliori tavole d’Italia, creata da Paolo Massobrio e Marco Gatti – racconta emozionata Ilenia Garofoli – è un testimonianza dell’impegno quotidiano che mettiamo nel nostro lavoro, un risultato che ci inorgoglisce e ci sprona come staff a fare sempre meglio. Sono riconoscimenti che sottolineano impegno e dedizione di tutto il team del ristorante nel garantire esperienze gastronomiche eccezionali ai nostri clienti". Soddisfatto anche lo chef Massimo Garofoli che ‘condisce’ di ironia le sue parole: "Anche solo si trattasse di fortuna, questi premi ci obbligano ad un atto di grande responsabilità. Fare meglio, sempre, e non tradire la fiducia riposta in noi da un grande gastronomo come è Paolo Massobrio che proprio da noi ha personalmente gustato la sua ‘cena dell’anno’. Il nostro grazie va certamente a lui e a tutti coloro che ogni giorno ci scelgono, ci sostengono, ci consigliano".