Ristori, appello per i commercianti

Il sindaco Mauro Sclavi si è rivolto anche alla Confartigianato sul fronte ristori e misure di sostegno per i commercianti. E l’associazione di categoria si è messa a disposizione. "Dobbiamo restare vivi da qui a tre anni – ha spiegato il primo cittadino –, la durata dei lavori". "Noi ci siamo per cercare insieme bandi, progetti e aiuti – ha detto Andrea Rilli, al timone del direttivo locale di Confartigianato –, e sostenere gli artigiani. Ovviamente non solo per Tolentino. L’ascolto è fondamentale. Ci rivolgeremo agli enti preposti". Il presidente Enzo Mengoni ha annunciato inoltre che sono in campo degli accordi con la Croce Verde.