Ristori per le imprese colpite dall’alluvione

"Per la Regione sono giunte importanti notizie dal ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le imprese agricole colpite dall’alluvione". Ad annunciarlo, il deputato di Fratelli d’Italia Antonio Baldelli che aggiunge: "Con il decreto del ministro Francesco Lollobrigida, cui va il nostro ringraziamento, è stata riconosciuta – come richiesto dal presidente della Regione Francesco Acquaroli – l’eccezionalità degli eventi calamitosi di quella notte, aprendo la possibilità di accesso al Fondo di solidarietà nazionale (Fsn) per il ripristino delle strutture aziendali e delle infrastrutture connesse alle attività agricola andate distrutte o danneggiate". I Comuni del Maceratese interessati dal provvedimento sono: Apiro, Appignano, Camerino, Castelraimondo, Cingoli, Esanatoglia, Matelica, Montefano, Poggio San Vicino, Recanati e San Severino. Sono coinvolte anche le province di Pesaro-Urbino e Ancona, per un totale di 56 città.