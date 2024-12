Ristrutturata la sede dell’Arci: "Così valorizziamo l’ex scuola"

Sono stati ultimati i lavori di riqualificazione della sede dell’associazione Arci Macerata in via Verdi. I locali comunali, gestiti in comodato dall’associazione, sono stati oggetto di un intervento finanziato attraverso il Pnc Sisma – Misura B.2.3. I lavori, eseguiti dalla ditta Edilsir, hanno permesso di ristrutturare internamente i locali ubicati al primo piano. "Lo spirito che deve animare il rapporto con le associazioni cittadine è quello della condivisione, anche della gestione del patrimonio immobiliare del Comune – ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Marchiori –. Per questo abbiamo accolto con favore l’iniziativa che valorizza una porzione dei locali dell’ex scuola. Sarà proprio l’attuazione del piano di edilizia scolastica a offrire alle associazioni la possibilità di avere nuovi locali da assegnare: le scuole Liviabella, Mameli, Ercole Rosa e, appunto, questa di via Verdi". "Un’iniziativa resa possibile da un modello virtuoso di partenariato tra Comune e associazioni del terzo settore – ha aggiunto Guido Castelli, commissario straordinario alla ricostruzione post sisma –. Abbiamo sviluppato una serie di azioni che valorizza il fattore umano e permette alla comunità di rimanere coesa. Questo di Macerata è un modello da replicare". "Come Arci Macerata siamo soddisfatti di essere arrivati tra i primissimi nella graduatoria del bando della struttura commissariale e di essere anche tra i primissimi che sono riusciti a stare nei tempi – ha commentato il presidente Arci Macerata, Massimiliano Sport Bianchini –. Nello specifico abbiamo riqualificato la nostra sede, il salone centrale e gli spazi comunitari di un edificio comunale grazie alla collaborazione mostrata dall’assessore Marchiori e dall’amministrazione comunale che ha deliberato affinché oggi l’edificio sia a norma e rispetti l’ambiente facendo anche attenzione al consumo energetico".