Ristrutturazioni e rigenerazione urbana, in arrivo 8,8 milioni

Dall’ordinanza 137, per il Comune di Caldarola, oltre 8,8 milioni. Daranno copertura a dieci interventi studiati in tandem da Comune e Usr Ufficio speciale ricostruzione, e alla progettazione di altri cinque, per un totale appunto di 8.879.640 euro. Tra questi, il più cospicuo riguarda la ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico, efficientamento energetico ed eliminazione delle barriere architettoniche dell’albergo comunale, che ha un contributo di 2.853.760 euro. Sono previsti, poi, interventi di rigenerazione urbana per il ripristino delle pavimentazioni e delle opere di urbanizzazione nelle aree storiche delle frazioni (1.300.000 euro), il restauro della torre civica (500.000 euro) e del Palazzo delle associazioni (1.200.000 euro) con eliminazione delle barriere architettoniche "In programma – spiegano dall’Usr – anche la demolizione e la ricostruzione (con delocalizzazione) dei bagni pubblici di via Lungara del Rio (80.000 euro), il restauro con miglioramento sismico della porta del Castello di Vestignano (250.000 euro) e la rigenerazione urbana dell’area di collegamento tra via Faleriense e via Fiorenzuola (primo stralcio, 316.240 euro)". Capitolo cimiteri: nel planning sono rientrati quello del capoluogo con chiesa annessa (1.000.000 euro), e quelli di Pievefavera (137.840 euro) e Valcimarra (199.800 euro). Infine, l’ordinanza ha dato copertura anche alla progettazione di cinque opere indifferibili. Vale a dire il restauro e il consolidamento delle mura storiche di piazza Cavallotti (22.000 euro), il ripristino delle pavimentazioni e delle opere di urbanizzazione nelle zone del centro storico del capoluogo non interessate dai piani attuativi (224.000 euro), la ristrutturazione urbanistica di aree e fabbricati in attuazione del piano attuativo di Caldarola (560.000 euro), la ristrutturazione urbanistica di aree e fabbricati in attuazione del piano attuativo delle frazioni (196.000 euro) e il secondo stralcio della riqualificazione tra via Faleriense e via Fiorenzuola (40.000 euro).