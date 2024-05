"Ristrutturiamo gli hotel, grossi aumenti in edilizia"

"Aumenti esponenziali soprattutto sull’edilizia, mentre al bar, nonostante l’aumento dei costi, manteniamo il caffè a un euro". L’inflazione crescente che caratterizza il nostro Paese ormai da diversi mesi non risparmia Macerata e i suoi locali, lasciando titolari di bar, ristoranti e alberghi a fronteggiare bollette salate e costi sempre maggiori delle materie prime. Un rincaro vissuto anche dal Centrale in piazza della Libertà, come spiega il titolare Aldo Zeppilli: "Qualche tempo fa abbiamo sofferto di un notevole rincaro dell’energia elettrica, che ha colpito un po’ tutti nel territorio e non solo. Oltre agli aumenti legati all’energia elettrica notiamo sempre più quelli delle materie prime, di qualunque tipo. Al bar cerchiamo comunque di mantenere invariati i prezzi dei prodotti basilari, come quello del caffè che abbiamo lasciato a un euro, per evitare che i clienti vicini decidano di prenderlo al distributore rinunciando alla comodità del bar. Altri prodotti in vendita hanno subito, invece, un piccolo aumento".

Oltre a energia e materie prime, però, importanti sono anche i costi del settore edilizio, affrontati da Zeppilli per la ristrutturazione dei due hotel di sua proprietà, "Le dimore del centrale" in via Armaroli e "l’Arena" in vicolo Sferisterio, acquisito da poco. "Con la ristrutturazione dei nostri due alberghi ci siamo accorti degli aumenti esponenziali soprattutto in campo edilizio – ragiona Zeppilli –. Nonostante questo, l’hotel Arena sarà pronto al massimo per la metà di giugno, in tempo per accogliere i visitatori che arriveranno a Macerata per la fase finale del festival di Musicultura".