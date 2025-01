"Risultato pesante, ma abbiamo avuto 4-5 palle gol"

Un 4-0 pesante per l’Atletico Ascoli che viene analizzato così dal tecnico Simone Seccardini. "Il risultato va contestualizzato. La prestazione dei miei – commenta – la valuto positivamente, perché un approccio così di temperamento, di carattere non era scontato. Sapevamo del cinismo degli avversari, ma il rammarico è solo quello di non aver concretizzato quelle 4 - 5 palle gol che abbiamo avuto. Per il resto tanto di cappello alla Samb. Siamo scesi in campo con una squadra di tutto rispetto, questa non è una sconfitta figlia delle nostre assenze. È una sconfitta dettata da quattro giocatori cardine, mi riferisco a Eusepi, Candellori, Guadalupi e Gennari giocatori che reggono il peso della maglia della Samb e lo hanno dimostrato".

Seccardini va oltre nella sua analisi. "In questo momento – aggiunge – paghiamo inconsciamente il fatto di aver sostato tra le prime quattro della classe per 3-4 mesi e i risultati negativi delle ultime tre gare sono il risultato della nostra frenesia e della nostra foga. Ci siamo espressi bene, accettando anche le difficoltà che sapevamo che avremmo potuto preventivare meglio. I nostri giocatori si stanno temprando e paghiamo a caro prezzo ogni piccola leggerezza. L’Atletico Ascoli ha le qualità tecniche e umane per raggiungere il suo obiettivo che è una salvezza comoda per poi provare con la leggerezza del traguardo raggiunto di fare meglio dell’anno scorso. Il risultato è pesante – conclude Seccardini –, ma siamo venuti a San Benedetto a giocare la gara con la forza di chi non si snatura e crede nel lavoro e che la strada sia quella giusta".

b. mar.