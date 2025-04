Risuonano le voci dei cantastorie con Tammaro, Salvucci e Natali

Un’eco di storie lontane risuonerà venerdì a Petriolo, in occasione della tradizionale fiera di San Marco. Dopo decenni di silenzio, la figura leggendaria del cantastorie, un tempo anima delle piazze e narratore di gesta popolari, tornerà a incantare il pubblico. L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco ProPetriolo2000 nell’ambito della campagna di tesseramento 2025, riporterà in vita un’usanza secolare nel paese natale del celebre Giovanni Ginobili, poeta vernacolare, folklorista e padre nobile dell’etnomusicologia moderna nelle Marche. Proprio durante la fiera di San Marco, i cantastorie hanno richiamato per secoli genti da tutti i castelli circostanti con i loro racconti in musica, fino agli anni Sessanta del Novecento. L’appuntamento è per le 11.40. Subito dopo la benedizione del paese e delle campagne dalla panoramica piazzetta San Martino, i presenti potranno assistere a una vera e propria "cantata" di fine Ottocento interpretata con passione dai giovani talenti della musica popolare Samuele Tammaro ed Elia Salvucci. La performance si terrà in uno dei luoghi storicamente frequentati dai cantastorie: l’uscita del maestoso torrione del castello. I primi cento sostenitori che aderiranno al tesseramento 2025 della Pro Loco, dopo la performance, riceveranno in omaggio una preziosa ristampa in edizione limitata e numerata di un autentico libretto di cantastorie dei primi del Novecento, gelosamente custodito, contenente l’antica "canzona". La rievocazione è nata da un’idea di Carlo Natali dell’associazione l’Orastrana.