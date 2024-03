Ritardi e poca trasparenza, l’Albo Pretorio segnalato al Prefetto

Ritardo nella pubblicazione degli atti amministrativi all’Albo Pretorio e mancata trasparenza, il capogruppo del Pd Francesco Micucci scrive al Prefetto e al segretario comunale. "È abitudine – premette – dell’amministrazione di Civitanova pubblicare i provvedimenti di giunta, o dirigenziali, successivamente alla loro approvazione e ai comunicati dell’ufficio stampa in cui si dà conto del contenuto degli atti medesimi". Nel merito segnala il caso della notizia della volontà del Comune di realizzare una struttura polifunzionale per anziani. "È stata – specifica – pubblicata on line l’8 marzo con generici riferimenti ad un atto di indirizzo collegato alla decisione votata dalla giunta nella mattinata dell’8 marzo. Ebbene, per alcuni giorni della delibera nessuna traccia all’Albo Pretorio comunale, dove è comparsa il 12 marzo sicché si verifica, per l’ennesima volta, la circostanza di una comunicazione parziale, che non consente la visione immediata della documentazione ufficiale perché gli atti amministrativi vengono pubblicati in ritardo e la narrazione che ne consegue manca degli elementi che invece sono importanti per una comprensione meno superficiale dell’attività amministrativa, trattandosi peraltro in questo caso di una variante urbanistica al piano regolatore".

Segnala Micucci "un modus operandi che mortifica la trasparenza amministrativa e il diritto del cittadino di accedere direttamente alla fonte delle informazioni, gli atti pubblici, senza doversi prima abbeverare alle versioni fornite dagli addetti alla comunicazione". Quanto alla variante in oggetto "sarebbe frutto – sottolinea – di una negoziazione tra l’amministrazione comunale e un privato, ma nel comunicato dell’Ente e nemmeno nella delibera di giunta vengono forniti dettagli sulla proprietà del terreno, con il risultato che di certe operazioni urbanistiche solo pochi sono a conoscenza, sempre in barba alla trasparenza". Al prefetto e al segretario generale chiede "che venga garantita una tempestiva e corretta pubblicazione delle delibere di giunta e delle determine dirigenziali, così come una informazione più completa e matura al cittadino e questo può avvenire solo attraverso una gestione più efficiente dell’Albo Pretorio, come peraltro la legge prevede".

Lorena Cellini