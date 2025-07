Ritardi per le licenze, slitta l’inaugurazione del Balcone delle Marche

Sembrava che potessero iniziare più sollecitamente i lavori per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale dell’albergo "Balcone delle Marche", riproposto come simbolo del turismo di Cingoli grazie all’impegno finanziario di Luciano Rosetti (nella foto), operatore cerealicolo cingolano a livello nazionale e proprietario dell’Acquaparco VerdeAzzurro. Acquistato l’edificio, per attuare il progetto con una spesa di 4 milioni di euro, comunque Rosetti è già operativo.

"Il grosso dei lavori – sottolinea – potrà essere avviato dopo il rilascio delle licenze commerciali, essendo scadute poiché l’albergo è rimasto inattivo per oltre dieci anni. L’iter per il rinnovo è laborioso, dovrebbe concludersi entro settembre con l’acquisizione delle autorizzazioni comunali che devono avere il parere favorevole dello specifico organo regionale. Intanto ho provveduto a smaltire interamente quanto era inutilizzabile, a mettere le mani sul sessanta per cento dell’impianto idrico, e mi sono reso conto che bisogna rifare tutti gli infissi delle finestre, adeguandoli al tipo dell’hotel". Cingoli potrà vantare un moderno complesso in sintonia con le più evolute esigenze. "Il Balcone delle Marche, struttura di 8mila metri cubi su quasi 3mila metri quadrati – spiega Rosetti – sarà un hotel de charme 4 stelle, con 6 suites, 20 camere, un massimo di 60 posti-letto. Alla base avrà una spa con adiacenti un bar e un centro estetico fruibili da tutti. Nel cortile, è prevista una pergola in parte aperta e chiusa, a integrare il bar interno".

Ammesso che in autunno possano partire i lavori, dopo la conclusione dell’iter burocratico prolungatosi oltre l’iniziale previsione, l’inaugurazione della riapertura è logicamente ritardata. "Infatti è slittata d’un anno – precisa Rosetti –, pensiamo che si possa effettuare per la Pasqua del 2027".

Gianfilippo Centanni