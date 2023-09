Ritardo nell'invio degli avvisi Tari a Tolentino: slitta il pagamento

"Per un ritardo nella gestione della spedizione da parte della ditta incaricata, gli avvisi degli acconti Tari 2023 saranno recapitati a partire da oggi". A dare l’annuncio è il Comune di Tolentino, che sulla tassa rifiuti precisa: "Essendo fissate le scadenze della rata a saldo al 15 ottobre, il pagamento della prima rata entro il 31 ottobre non sarà considerato come ritardo sanzionabile. In caso di mancata ricezione degli avvisi, o per segnalare modifiche, i contribuenti possono contattare il servizio tributi ai numeri 0733.901397 e 0733.901245 o tramite mail [email protected]. In particolare, richiedendo la copia della cartella per mail, gli addetti saranno in grado di inviare la documentazione con tempestività e saranno evitate code allo sportello". Questi gli orari di apertura al pubblico dello sportello, in via Tambroni 4: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 13.45, mentre il martedì sia dalle 10.30 alle 13.45 che dalle 15.30 alle 18, e il giovedì solo dalle 15.30 alle 18.