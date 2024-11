Ritira pensione e la perde 40enne gliela restituisce

Anziano semina banconote da cinquanta euro per la strada, la sua pensione appena ritirata dall’ufficio postale di via Duca degli Abruzzi, e parte di quel gruzzolo, circa seicento euro, viene trovato da una quarantenne civitanovese, L. B., che invece di metterselo in tasca lo raccoglie e poi chiama le forze dell’ordine per denunciare il fatto, confidando che si possa trovare la persona che lo ha perso. E il miracolo accade. Ci mettono lo zampino il piglio investigativo della polizia locale e dei carabinieri e l’occhio delle telecamere installate in quella zona.

E proprio attraverso le immagini registrate dall’impianto della video sorveglianza pubblica si riesce a risalire al giorno e all’orario galeotti, per captare i momenti in cui dalla sede postale esce un signore di una certa età che, con mani incerte, traffica con una busta da cui cade tutto quel ben di Dio senza che lui se ne accorga.

L. B. si trova a passare da quelle parti, praticamente inciampa nel tesoretto e non esita un attimo. Cerca in tutti i modi di rintracciare il poveretto che aveva perduto il denaro, prima dandosi uno sguardo intorno e poi chiedendo aiuto alle divise. Che, nel giro di una settimana, lo trovano.

Il vice commissario della Polizia locale Eugenio Autiero e l’agente Andrea Vallorani setacciano i video delle telecamere e quando arrivano al dunque, con la foto del volto estrapolata da un frame, parte la ricerca, condotta anche attraverso la richiesta di informazioni ai commercianti e ai residenti della zona. E, da quella indagine un po’ vecchio stampo, sono emersi elementi che hanno portato l’Arma e la Municipale a dare un’identità all’anziano, così da poterlo rintracciare e accompagnare in caserma dove gli sono stati restituiti i 600 euro. Una bella storia. Succede di rado, ma quando accade ha proprio un sapore buono.