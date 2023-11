Ritmi popolari brasiliani al teatro Mestica

Domani il teatro Mestica di Apiro, alle 18, aprirà le porte alla musica popolare brasiliana del trio Barbara Casini e Choro De Rua. Sul palco Barbara Casini (voce e percussione), Barbara Piperno (flauto) e Marco Ruviaro (chitarra sette corde). Il concerto, dal sapore carioca, rientra nel calendario di "Riverberi" (targati RisorgiMarche), che prevede appuntamenti per tutta la giornata. Dalle 9 in piazza Baldini Mostra micologica a cura del gruppo micologico di Cingoli, dalle 15.30, per le vie del paese, sfilata in costume dedicata alla fiabe a cura del Teatro Emporio di Cingoli. Sempre nel pomeriggio piazza Baldini profumerà di castagne e vin brulè. Un omaggio al Brasile, in particolare allo Choro che insieme al Samba rappresenta una delle prime manifestazioni di musica specificamente brasiliana. Ingresso al concerto 5 euro.