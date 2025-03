"Ritmo e condizione atletica: la squadra ha reagito benissimo"

Vittoria pesante per il Tolentino, che dopo una settimana senza gare ufficiali, ritrova un successo prezioso in zona playoff. Partita ben gestita dalla formazione del tecnico Passarini, contro un avversario che ha saputo vendere cara la pelle.

"Bella prestazione della squadra – commenta entusiasta Passarini –, non era facile per noi riprendere il ritmo partita, ma la squadra ha reagito benissimo. Abbiamo fatto il nostro gioco giocando una buona partita sotto l’aspetto del ritmo e della condizione atletica, sapendo approfittare dei momenti favorevoli e colpire". Nel successo del Tolentino decisive le reti di Lovotti per sbloccare la gara e il rigore trasformato da Peluso, che ha chiuso la pratica.

"Siamo entrati nella fase cruciale e decisiva della stagione – prosegue –, bisogna restare tutti e uniti, sacrificandosi l’uno per l’altro, perché ogni partita da qui alla fine è una battaglia e dovremo farci trovare pronti". Classifica che sorride al Tolentino, visto il successo infatti la squadra di Passarini raggiunge il Chiesanuova al terzo posto, e apre scenari molto favorevoli per le ultime quattro partite che mancano da qui alla fine.

"Siamo consapevoli del percorso importante che stiamo facendo – conclude –, ma dobbiamo pensare che non abbiamo fatto ancora nulla e ci sono in palio dodici punti da conquistare per rendere felice il finale di campionato".