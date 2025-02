“Rito d’amore per 650 euro”: sotto processo per truffa

Muccia (Macerata), 6 febbraio 2025 – “Voglio che il mio ex torni da me”. E finisce vittima di una donna che prima la convince a fare un rituale per togliere il malocchio, poi le chiede i soldi per comprare gli ingredienti per fare gli incantesimi. Tra tutto, la vittima avrebbe sborsato 650 euro. È finita sotto accusa per truffa Maria Cristina Piva, una 66enne nata a Bolzano e residente in Piemonte.

I fatti sarebbero avvenuti tra il 4 e il 9 agosto 2022. La vittima, una 51enne di Muccia, in un periodo difficile della sua vita, aveva visto su Facebook un annuncio che offriva aiuto per problemi di amore o famiglia. Il primo consulto era gratuito. La donna avrebbe contattato quella pagina in chat, dicendo che desiderava che il suo ex tornasse da lei. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in tribunale dal pm Francesca D’Arienzo, la 66enne avrebbe generato nella vittima la convinzione di avere un malocchio e, di conseguenza, di avere necessità di liberarsene attraverso un rituale.

L’incantesimo le avrebbe allontanato la sfortuna e avrebbe convito l’ex fidanzato a tornare da lei. Per toglierle il malocchio, ci sarebbero voluti tre giorni. Attraverso i contatti avvenuti su whatsapp, la 66enne avrebbe ottenuto somme di denaro tramite la ricarica di una postepay intestata all’imputata: prima un pagamento di 50 euro, poi ulteriori ricariche necessarie, a detta della 66enne, per acquistare gli ingredienti dell’ultimo rituale, per un totale alla fine di 650 euro. Non avendo più disponibilità di denaro, la vittima si era poi decisa a rivolgersi ai carabinieri della stazione di Serravalle per denunciare l’accaduto, consegnando anche alcune ricevute di pagamento.

Ieri in tribunale si è svolta l’udienza predibattimentale, davanti al giudice Domenico Potetti. L’imputata, difesa dall’avvocato Paolo Marchionni, ha chiesto di risarcire la vittima, parte civile con l’avvocato Emanuela Ferrarini, e l’udienza è stata rinviata per valutare questa possibilità.