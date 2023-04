Ritorna il Villaggio digitale Diffondere tra i ragazzi le buone pratiche della rete

Torna il Villaggio digitale a Macerata. Si svolgeranno infatti domani, venerdì e sabato le giornate conclusive della quarta edizione del progetto portato avanti dal Garante per i diritti della persona e dal Co.Re.Com con l’Ite Gentili come istituto capofila, ideato e curato dall’associazione Red-Rete educazione digitale di Macerata. L’obiettivo è diffondere tra i ragazzi le buone pratiche di cittadinanza digitale. Hanno partecipato le medie Convitto e Alighieri, poi liceo classico Leopardi, scientifico Galilei, artistico Cantalamessa, Ite Gentili, Iis Matteo Ricci, Iis Garibaldi, Ipsia Corridoni. Gli studenti, circa mille in tutto, hanno incontrato le digital strategist Daniela Zepponi (vicepresidente Red) e Silvia Alessandrini Calisti, le avvocate Mariangela Ascenzi, Barbara Pantanetti e Benedetta Pugnali, il neuro scienziato Federico Bollini e la psicologa Valeria Cegna di Glatad, il comunicatore Paolo Nanni e l’educatrice Ilenia Ferracuti dell’Ast Macerata. Le classi vincitrici saranno premiate sabato al Lauro Rossi nella serata finale, durante la quale sarà messa in scena la rappresentazione a cura del liceo Leopardi, guidata dal regista Francesco Facciolli. "Momenti di confronto come quelli del Villaggio digitale - evidenzia il garante regionale Giancarlo Giulianelli - servono per educare i ragazzi, ma anche noi adulti sui problemi, i rischi, i vantaggi e le potenzialità della rete". "Per le giovani generazioni – aggiunge la presidentessa del Co.Re.Com. Cinzia Grucci – non c’è differenza tra ciò che succede in rete e ciò che accade fuori di essa. Ormai la vita è un on-life, un’osmosi che costituisce un’unica realtà". Entusiasti l’assessore comunale Katiuscia Cassetta e la dirigente dell’Ite Gentili Alessandra Gattari. "Macerata torna ad accogliere il Villaggio digitale – conclude il presidente di Red Raffaele Daniele -. Grazie alla rete fatta da istituzioni, professionisti e associazioni si possono realizzare progetti dove i cittadini diventano i protagonisti di un percorso educativo". Di Red fanno parte Aiart Marche, Age Marche, Help S.O.S. di San Severino, Cogito Servizi, Sentinelle del Mattino di Civitanova, Camera minorile e Kiwanis.