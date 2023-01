Ritorna la sfida ’Cuochi che passione’

Torna "Cuochi che passione", competizione organizzata dall’associazione culturale Casette. A sfidarsi saranno sei gruppi composti dai rappresentanti di alcuni ordini professionali, associazioni, enti e circoli culturali di tutta la provincia. Ogni gruppo dovrà organizzare una propria serata gastronomica curandone ogni aspetto, dalla presentazione di un menù completo con piatti della tradizione, all’arredo e cura della sala prescelta. Inoltre, ognuno dovrà presentare una proposta culturale che potrà essere un’esibizione musicale, canora o poetica. La novità per questa ottava edizione è che ogni gruppo dovrà scegliere un agriturismo locale in cui proporre la propria esibizione. Oggi alle 17.45, al ristorante Basquiat Bistrot di via Gramsci, si svolge il primo incontro tra le associazioni aderenti.