Ritorna la solidarietà con il calendario ‘Ri-belli 2024’

Dopo tre anni di stop a causa della pandemia, ritorna quest’anno la solidarietà e la generosità del gruppo di amici recanatesi "Imbattibili". Hanno deciso di nuovo di immortalarsi per realizzare il "Calendario Ri-Belli 2024". In copertina ci saranno loro con vecchi costumi da bagno a righine e poi, mese dopo mese, se ne vedranno di belle e di belli che si sono prestati come modelli. Unico scopo, quello di donare con le offerte un sorriso ai ragazzi del Centro l’Infinito e del Villaggio Le Ginestre di Recanati.