L'emergenza sottovalutata

Matteo Naccari
L'emergenza sottovalutata
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Scontri manifestazione BolognaOmicidio CastelfrancoFrancesca AlbaneseMigliori aziende Ottobrata 2025Giornate Fai autunno
Acquista il giornale
CronacaRitorna ’Puliamo Recanati’. L’ambiente chiama, la città risponde
8 ott 2025
ANTONIO TUBALDI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Ritorna ’Puliamo Recanati’. L’ambiente chiama, la città risponde

Ritorna ’Puliamo Recanati’. L’ambiente chiama, la città risponde

Ecco la mappa delle aree individuate per i volontari . Iniziativa promossa dal Cosmari che raccoglierà i sacchi.

Ecco la mappa delle aree individuate per i volontari . Iniziativa promossa dal Cosmari che raccoglierà i sacchi.

Ecco la mappa delle aree individuate per i volontari . Iniziativa promossa dal Cosmari che raccoglierà i sacchi.

Per approfondire:

Sabato prossimo si rinnova l’appuntamento con "Puliamo Recanati", la giornata dedicata alla cura, pulizia e valorizzazione del territorio cittadino, giunta alla sua quarta edizione. L’iniziativa, aperta a tutti i cittadini, è promossa con il supporto del Cosmari che si occuperà della raccolta straordinaria dei rifiuti differenziati. Anche quest’anno, l’obiettivo è quello di coinvolgere cittadini, associazioni e comitati di quartiere in una giornata di volontariato e sensibilizzazione ambientale, per rendere Recanati più pulita e accogliente.

Le aree individuate per gli interventi dei volontari sono numerose e distribuite su tutto il territorio comunale: via Fratelli Farina, parcheggio I.I.S. "E. Mattei" (Piazzale Monaldo Casagrande), via Anselmini, Parco dei Torrioni, Aree verdi presso lo Sgambatoio, Castello di Montefiore e aree limitrofe, via Angelita, via Vogel, piazzale Falcone e Borsellino, via Carancini, Area verde "Villa di Castelnuovo" e Contrada Chiarino (tratto in prossimità della Chiesa di San Filippo Neri e della Zona Industriale di via Walter Cipolloni).

L’iniziativa è aperta a tutti, senza necessità di iscrizione. I partecipanti possono utilizzare sacchi propri, purché venga rispettata la raccolta differenziata, oppure raccordarsi con le associazioni e i comitati di quartiere aderenti, per operare in gruppo. Durante la giornata, i sacchi con i rifiuti raccolti dovranno essere depositati entro le ore 17 vicino ai cassonetti pubblici, per permettere al personale del Cosmari di effettuare la raccolta e completare l’intervento di pulizia.

Per informazioni: 071 7587260

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Ambiente