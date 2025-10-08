Ritorna ’Puliamo Recanati’. L’ambiente chiama, la città risponde

Sabato prossimo si rinnova l’appuntamento con "Puliamo Recanati", la giornata dedicata alla cura, pulizia e valorizzazione del territorio cittadino, giunta alla sua quarta edizione. L’iniziativa, aperta a tutti i cittadini, è promossa con il supporto del Cosmari che si occuperà della raccolta straordinaria dei rifiuti differenziati. Anche quest’anno, l’obiettivo è quello di coinvolgere cittadini, associazioni e comitati di quartiere in una giornata di volontariato e sensibilizzazione ambientale, per rendere Recanati più pulita e accogliente.

Le aree individuate per gli interventi dei volontari sono numerose e distribuite su tutto il territorio comunale: via Fratelli Farina, parcheggio I.I.S. "E. Mattei" (Piazzale Monaldo Casagrande), via Anselmini, Parco dei Torrioni, Aree verdi presso lo Sgambatoio, Castello di Montefiore e aree limitrofe, via Angelita, via Vogel, piazzale Falcone e Borsellino, via Carancini, Area verde "Villa di Castelnuovo" e Contrada Chiarino (tratto in prossimità della Chiesa di San Filippo Neri e della Zona Industriale di via Walter Cipolloni).

L’iniziativa è aperta a tutti, senza necessità di iscrizione. I partecipanti possono utilizzare sacchi propri, purché venga rispettata la raccolta differenziata, oppure raccordarsi con le associazioni e i comitati di quartiere aderenti, per operare in gruppo. Durante la giornata, i sacchi con i rifiuti raccolti dovranno essere depositati entro le ore 17 vicino ai cassonetti pubblici, per permettere al personale del Cosmari di effettuare la raccolta e completare l’intervento di pulizia.

Per informazioni: 071 7587260