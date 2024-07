Ritorni e debutti: ecco la squadra di Pepa

Giunta pronta a Recanati: il nuovo sindaco Emanuele Pepa ha definito ieri pomeriggio l’accordo politico-programmatico per i prossimi cinque anni, coprendo ogni casella della nuova squadra e relative deleghe.

Ad affiancare il primo cittadino due assessori con alle spalle già un’esperienza di governo, entrambi della lista civica "In Comune": Roberto Bartomeoli, 60 anni, impiegato, nominato anche vice sindaco, a cui Pepa ha affidato la responsabilità dei lavori pubblici, edilizia scolastica, il supporto all’economia locale e alle attività produttive, i rapporti con le società partecipate, lo sviluppo della mobilità e viabilità, la gestione dei parcheggi e l’impegno per il decoro urbano. L’altra è Sabrina Bertini, 68 anni, avvocato, che si occuperà del bilancio, finanze, tributi, patrimonio, rapporti con l’Anci e della raccolta differenziata dei rifiuti. Della giunta fa parte poi Maurizio Paoletti (lista civica "Per una Recanati migliore"), 64 anni, ingegnere, funzionario pubblico, a cui è stata affidata la responsabilità di uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale di Pepa, è cioè i rapporti con i quartieri e la partecipazione cittadina. Oltre a questo si occuperà di urbanistica, ambiente, edilizia privata, politiche abitative, sanità, sport e trasporti pubblici e scolastici. Gli altri due componenti della giunta sono figure nuove e giovani entrambi eletti con Fratelli d’Italia: si tratta di Ettore Pelati, 28 anni, insegnante, che si occuperà delle attività culturali, tutela dei beni culturali, supporto al turismo e alle attività commerciali; a Emanuela Pergolesi, 38 anni, avvocato, è stata infine affidata la responsabilità dei servizi sociali, integrazione e politiche per la famiglia, il sostegno alla disabilità, le politiche giovanile e l’occupazione, rapporti con l’Ambito sociale, le pari opportunità, l’istruzione e la gestione dell’asilo nido.

Per sé il sindaco ha riservato la competenza per la gestione del personale, la sicurezza urbana, la legalità, la polizia municipale, la programmazione dei fondi europei e la gestione dei progetti Pnrr, la protezione civile e la transizione digitale.

"Abbiamo messo in campo una squadra forte, identificata e scelta per competenza, concretezza e capacità di ascolto dei cittadini e dei loro bisogni, oltreché per l’amore verso Recanati – ha sottolineato il sindaco Pepa –. Come da promessa fatta, la squadra è composta sia da esperti che da giovani, in modo tale da garantire la sicurezza di governo e allo stesso tempo le giuste prospettive e visioni per il futuro della nostra città. Coinvolgerò a breve i consiglieri comunali nell’esercizio di deleghe specifiche per dedicare la giusta attenzione a tutti gli aspetti della vita della nostra comunità. In ultimo, come anticipato durante la campagna elettorale, è mia intenzione aprire un dialogo con l’opposizione per l’individuazione di un presidente di commissione e di un consigliere per il Cda della fondazione Ircer".

Antonio Tubaldi