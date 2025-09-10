Ritorno sui banchi di scuola. Rincari contenuti e tanto usato. La spesa arriva fino a 500 euro

Per i testi scolastici le classi più costose sono la prima media, il primo superiore e il terzo. I rincari di anno in anno sono contenuti, ma tra libri e corredo si sfiorano in alcuni casi i 500 euro. Con l’inizio dell’anno scolastico ragazzi e famiglie sono alle prese con l’acquisto del materiale necessario. Innanzitutto, i libri adottati dalla scuola; in secundis, zaini, astucci, penna, diari, quaderni e attrezzatura da disegno.

Annalisa Del Monte, titolare dell’omonima libreria, spiega che "il corredo completo può arrivare a 150 euro. Noi trattiamo anche libri di testo usati, con un risparmio sugli acquisti che arriva al 50%. Non si trovano tutti essendo, alcuni, nuove adozioni, ma l’offerta è ampia. I clienti sono contenti di portarli, consegnandoceli prendono anche qualcosa. Facciamo promozioni anche sugli zaini degli anni precedenti. Per una prima media – racconta Del Monte –, si spendono in libri circa 300-350 euro, spesa che scende a 170 per le classi successive. Gli indirizzi delle superiori più costosi sono il Classico linguistico e l’Itas, che adotta molti testi. Ad ogni modo, zaini e astucci si acquistano, soprattutto se di marca, una tantum. Dietro ai testi scolastici c’è una grande filiera – ricorda –, editori, autori, distributori e librai sono solo alcune delle figure che se ne occupano".

Elisa Smorlesi, titolare della cartoleria Buffetti, dal canto suo spiega che "tra i vari indirizzi delle superiori ci sono differenze di prezzo talvolta sostanziali; per le elementari i libri vengono pagati dal comune di residenza tramite dei cedolini. Le medie hanno tanto materiale tecnico per il disegno, come compassi, squadre e goniometro. I rincari nel tempo sui prezzi di copertina per i testi ci sono, ma non sono eccessivi. Sulla cancelleria l’aumento, in percentuale, è stato più marcato. Per i libri di un primo anno di liceo si superano i 400 euro. I prezzi di album, penne, quaderni e colori sono saliti". Spesso i titoli dei libri adottati dalle scuole vengono aggiornati, con le edizioni nuove che tendono ad essere acquistate anche se le variazioni sostanziali sugli argomenti con l’edizione precedente sono poche.

Gli argomenti vengono organizzati sulle pagine diversamente e per praticità li si riacquista. "Alle elementari i testi cambiano spesso, e le nuove adozioni arrivano anche ad ottobre, capita che ci siano ritardi - aggiunge Smorlesi -, e talvolta si creano problemi per reperirli. I libri che in assoluto costano di più sono quelli delle materie umanistiche per i licei".