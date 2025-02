Ritratto di Matteotti. Organizza l’Anpi

Appuntamento oggi (ore 21.15) al centro di aggregazione giovanile di Corridonia in via Cavour con "Ritratto di Giacomo Matteotti, l’oppositore più intelligente ed irriducibile del fascismo". L’evento organizzato dall’Anpi sezione "Sesto Luciani", con il patrocinio del Comune, insieme alla fondazione studi storici "Filippo Turati" dove a salire in cattedra sarà il presidente dell’Anpi provinciale, Francesco Rocchetti il quale dialogherà con Stefano Caretti, professore di storia contemporanea all’Università di Siena che sarà presente in occasione di questa serata.