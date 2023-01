Ritrovata a Civitanova l’auto rubata davanti all’oratorio

E’ stata ritrovata la Ford Ecosport rubata, appena pochi giorni fa, davanti all’oratorio Don Bosco di Porto Potenza. A recuperarla sono stati ieri i poliziotti del Commissariato di Civitanova, che l’hanno notata in sosta e abbandonata all’interno del parcheggio del discount Lidl, in via Silvio Pellico, vicino alla rotatoria Paciotti di Civitanova. Ora proseguiranno le indagini per cercare di risalire all’autore del furto, che si era consumato giovedì. Quel giorno, intorno alle 18, qualcuno era entrato nell’oratorio Don Bosco in via Trieste, e là aveva frugato su alcune giacche appese all’entrata, senza farsi vedere. Così, da una di quelle, aveva preso rapidamente la chiave della Ford Ecosport, parcheggiata fuori dall’oratorio, e quindi si era impossessato del mezzo, fuggendo del tutto indisturbato. Va ricordato che altre tre auto erano state rubate, nelle notti precedenti, nel Rione Musicisti. E cioè: una Audi A3 parcheggiata in via Puccini, una Volkswagen Golf in via Beethoven e una Volkswagen Polo in via Rossini. Ma tutti e tre quei mezzi erano stati in seguito ritrovati dai carabinieri a Cerignola. Non solo, proprio i militari dell’Arma pugliesi avevano anche beccato dei soggetti che erano intenti a smontare quelle macchine, tant’è che quei tizi erano stati denunciati per il reato di ricettazione.