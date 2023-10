Ritrovata a Frosinone la moto rubata a Sefro

Con una moto rubata a Sefro erano scappati fino a Frosinone, e pensavano di averla fatta franca. Ma i due non avevano fatto i conti con i carabinieri, che li hanno rintracciati e denunciati, restituendo la moto al proprietario. A ridosso del Ferragosto la coppia, due soggetti già con precedenti, si erano introdotti in un garage nei pressi di un noto ristorante di Sefro, e approfittando della confusione degli altri clienti e del fatto che i titolari fossero indaffarati a servire erano riusciti a portare via una motocicletta di grossa cilindrata. Arrivati sulla strada erano riusciti a farla partire e si erano allontanati precipitosamente. La coppia, composta da un 34enne e una 37enne, era riuscita così a far perdere le proprie tracce. Ma il furto è stato segnalato alla stazione carabinieri di Pioraco, e i militari hanno iniziato a esaminare le telecamere di sorveglianza. Tramite un lungo lavoro e la visione di decine e decine di filmati, i militari sono riusciti a ricostruire la fuga del mezzo, seguendolo mentre si allontanava dalle Marche verso Umbria e Lazio, e infine rintracciandolo nei pressi di Frosinone, ovvero a oltre 250 chilometri da dove era stato rubato. La moto dunque è stata recuperata e restituita al proprietario, e la coppia è stata denunciata per il furto alla procura di Macerata.