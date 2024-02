Ritrovata la 35enne scomparsa. Fermata al bar con un’amica

I familiari non avevano più sue notizie dal 4 febbraio: ritrovata Olha Part, la trentacinquenne ucraina di cui si era parlato l’altra sera anche alla trasmissione "Chi l’ha visto?". I carabinieri, l’altra notte, verso l’1.30, l’hanno trovata mentre era seduta al tavolino di un bar a bere in compagnia di una sua amica. Aveva il telefono fuori uso ed era senza documenti, motivo per cui non era riuscita a ripristinare la sua utenza telefonica e non si era fatta più viva con i suoi familiari, in Ucraina, con i quali era solita avere contatti quotidiani. È finita così, fortunatamente nel migliore dei modi, la vicenda di Olha Part, figurante di sala in un locale della costa e da tempo in Italia, residente da qualche tempo nella zona sud di Porto Recanati. A dare l’allarme erano stati i suoi familiari, che non la sentivano più da domenica 4 febbraio. L’altra sera l’appello nel corso della puntata della trasmissione televisiva "Chi l’ha visto?" in onda su Rai 3. Subito i carabinieri si sono messi alla ricerca della giovane donna. Intorno all’1.30 il ritrovamento.

I militari dell’Arma l’hanno subito riconosciuta, mentre era seduta al tavolo di un locale nella zona sud di Civitanova insieme ad una amica. Stava bene e non aveva la minima idea che di lei si era parlato, soltanto poche ore prima, in televisione. Era all’oscuro delle segnalazioni da parte dei genitori, che non aveva più contattato a cause del guasto del telefono. Lo smarrimento dei suoi documenti d’identità hanno, inoltre, reso vano ogni tentativo di ripristinare l’utenza telefonica. È stata invitata a mettersi in contatto con i propri familiari attraverso il Consolato.

Chiara Marinelli