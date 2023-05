Ritrovata la macchina rubata a un disabile

Rubano la macchina a un disabile, la moglie lancia un disperato appello via Facebook per riuscire a ritrovarla, spiegando quanto fosse preziosa per gli spostamenti del consorte, e dopo giorni di speranza ecco la bella notizia: l’auto, una Fiat Panda, è stata ritrovata, rintracciata nei pressi di un campo di basket a Porto Sant’Elpidio. Era stata rubata giorni fa a Civitanova, in viale Vittorio Veneto, durante un blitz notturno in cui i ladri si erano introdotti in alcuni garage provocando danni e mettendo a segno furti. Tra questi quello della Panda, un gesto ancora più odioso se possibile, perché ai danni di un uomo che di quell’auto aveva estremamente bisogno, per la sua condizione di disabile. Tra l’altro sull’auto era anche esposto il tesserino del portatore di handicap, ma i ladri non si sono fermati nemmeno davanti a questo è l’hanno portata via. Da qui l’appello della moglie, Giulia Abbate, che ha scelto i social per chiedere aiuto ai civitanovesi. Ieri la splendida notizia: il ritrovamento Porto Sant’Elpidio. E così, la signora Giulia, ha di nuove scelto i social per ringraziare tutti. "Auto ritrovata. Non sappiamo – scrive – nemmeno da dove incominciare, né come ringraziare tutti voi. Innanzitutto vorremmo ringraziare pubblicamente il Marco Di Franco, che ne ha segnalato la presenza permettendoci di ritrovarla. Le parole non saranno mai abbastanza per ringraziarla della sua umanità, gentilezza e senso civico. Dopo aver subito un gesto così orribile, la sua buona azione è stata una carezza sul cuore. Ancora, vorremmo ringraziare i carabinieri e la polizia di Civitanova e Porto Sant’Elpidio per averci aiutati e sostenuti in un momento così difficile e, infine un grandissimo ringraziamento a tutti voi che avete condiviso e diffuso il nostro messaggio. Grazie con il cuore, per averci fatto credere nuovamente nella solidarietà e nell’aiuto reciproco".