Ritrovato dipinto del Settecento rubato in Comune

Un dipinto settecentesco era stato rubato nella sala giunta del Comune di Potenza Picena ma, dopo oltre 25 anni che non se ne aveva più traccia, è stato finalmente ritrovato dai carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Firenze. E a breve, tornerà a splendere in municipio. È il frutto della lunga indagine avviata dai militari dell’Arma che hanno così rinvenuto 16 opere antiche e di pregio, finite in possesso di un imprenditore umbro, ignaro della provenienza illecita di quei beni.

"Il nostro dipinto è un olio su tela raffigurante una Madonna con bambino e risale al XVIII secolo, di dimensioni 56x74 centimetri – spiega il sindaco Noemi Tartabini –. Ci risulta che quell’opera era stata rubata dalla sala giunta nel 1997, insieme ad altri dipinti. Poi, a novembre del 2022, sono venuti in Comune i carabinieri per l’operazione di riconoscimento: era presente io, insieme alla responsabile dell’ufficio competente. Ancora non ci è stata restituita, perché da quanto so la procedura è in essere". Inoltre, i carabinieri di Firenze hanno anche trovato quattro dipinti rubati nel 2000 dalla chiesa di Santa Maria a Vigesimo di Barberino del Mugello (Firenze), cinque sottratti nel 2001 dalla Chiesa di Sant’Agapito a Lombardore (Torino) e tre trafugati a un privato nel 1999 a Novi Ligure (Alessandria). Invece, altre due tele erano state rubate sempre nel 1999 in un negozio antiquario a Bovolone (Verona), così come un dipinto scomparso lo stesso anno dalla chiesa di Moscazzano (Cremona). Le attività investigative sono state coordinate dalla procura di Perugia, attraverso un meticoloso controllo dei siti internet e di immagini relative a edifici storici.

g. g.