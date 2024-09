Ritrovato l’argento rubato alla Acca

Recuperata quasi tutta la refurtiva, consistente in oggetti e rotoli in argento pronti per la lavorazione per un valore di circa 40mila euro, che era stata trafugata nella notte tra giovedì e venerdì all’Acca di Recanati, un’azienda che produce articoli da regalo in argento in via Soprani, nella zona industriale di Squartabue.

La refurtiva è stata lasciata poco distante dal luogo del furto, in un’area di campagna. È probabile che i malviventi, allertati dalla presenza in zona di pattuglie dei carabinieri, abbiano preferito disfarsi dell’argento rubato e allontanarsi il più presto possibile dal luogo del delitto. Il bottino, circa dieci chili di argento ritrovati su un terreno agricolo, è stato già restituito al proprietario.

I ladri hanno agito verso le 2 di notte passando dalla porta che si trova nell’area dietro alla fabbrica, dove c’è un parcheggio. Qui hanno disattivato il sistema d’allarme e messo fuori uso le telecamere, avendo così tutto il tempo di scassinare il caveau e con la fiamma ossidrica aprire la cassaforte arraffando nella fretta circa 40mila euro tra argenti e gioielli. Chissà perché, una parte è stata persa dai ladri durante la fuga, forse perché allarmati da qualcosa o qualcuno avevano fretta di lasciare al più presto il luogo del colpo. Solo al rientro in azienda degli operai, il giorno dopo, si è scoperto quanto era avvenuto nel corso della notte e così sono stati allertati i carabinieri, che ora stanno visionando le telecamere attive nella zona visto che le interne sono state disattivate, nella speranza di avere immagini sia del mezzo usato sia dei malviventi. È molto probabile che gli elementi raccolti abbiano portato i carabinieri a un buon punto delle indagini e a dare presto un nome e cognome alla banda che ha assaltato il caveau dell’azienda. Acca è una nota azienda che opera da oltre 40 anni ed è esperta nella lavorazione dell’argento. Asterio Tubaldi