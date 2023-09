Ritrovato Ordigno Bellico a Poggio San Vicino: Sarà Fatto Brillare

Sarà fatto brillare dagli artificieri del Genio di stanza a Castel Maggiore, nel Bolognese, il proiettile rinvenuto nel territorio di Poggio San Vicino. L’ordigno, made in Usa, di calibro 75, in dotazione all’artiglieria delle truppe alleate durante l’ultimo conflitto mondiale, è inesploso e privo di spoletta. Il ritrovamento si è verificato lungo la strada forestale situata nella zona denominata Ginocchielli, accorpata al territorio comunale di Poggio San Vicino, lugo l’arteria forestale che percorre il bosco verso la località Palazzo. Ha effettuato il casuale reperimento un ragazzo: transitando sul fondo sterrato, si è accorto che qualcosa stava affiorando, dopo le piogge dei giorni scorsi e il frequente passaggio di veicoli a due e quattro ruote, da cui è stato corrosa la superficie della carreggiata. Il giovane ha contattato i carabinieri di Apiro che sono intervenuti sul posto. La sindaca Sara Simoncini (foto) ha emesso l’ordinanza per la chiusura della strada, la delimitazione e la messa in completa sicurezza dell’area silvestre divenuta temporaneamente impraticabile. Il ripristino della regolare viabilità, avverrà dopo che l’ordigno sarà stato fatto esplodere.

Gianfilippo Centanni