Ritrovato senza vita dai colleghi di lavoro nella sede della ditta

Una dolorosa scoperta è stata fatta ieri mattina, nella sede di una ditta di autotrasporti: un dipendente 36enne ha deciso di togliersi la vita. L’allarme è arrivato intorno alle 9 dalla Pieve, dove ha sede la società. I dipendenti all’arrivo hanno notato l’auto dell’uomo, lasciata aperta. E quando sono entrati hanno trovato il corpo del collega, un corridoniano residente a Macerata, ormai privo di vita già da qualche ora. Hanno chiamato i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato più nulla da fare. Sul posto è intervenuta anche la polizia, per gli accertamenti di legge necessari in questi casi. La notizia ha suscitato profondo dolore tra familiari, amici e colleghi, spiazzati da questo gesto del tutto inaspettato da parte del 36enne.